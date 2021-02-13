Konya İli Selçuklu İlçesi Kızılcakuyu Köyü 605 Parselde kayıtlı 92.100 m² tarla nitelikli tarla, sulu tarıma elverişli olup, kuru ve sulu tarım için elverişli.
İlanda "Bölgede kuru şartlarda arpa buğday münavebesi yapılabilir. Sulu tarım arazilerinde hâkim münavebe bitkilerinin Buğday-Dane Mısır-Şeker Pancarı- Yağlık Ayçiçeği şeklinde olduğu tespit edilmiştir." denildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.
Konya Selçuklu'da 92.100 m² tarla icradan satılıktır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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