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Haberler Ekonomi Manisa’da seri hırsız iki kadın yakalandı

’da seri hırsız iki kadın yakalandı

Manisa’da seri hırsız iki kadın yakalandı

13.2.2021

MANİSA'DA hırsızlık suçlarından 24 dosyası bulunan iki kadın, polis ekiplerince yakalandı. Yunusemre'nin Lala Paşa mahallesinde; Aydın, İzmir ve Manisa'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan iki kadın, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sonucu yapılan GBT kontrolünde yakayı ele verdi. 24 ayrı hırsızlık suçu işledikleri ortaya çıkan Zekiye K'nın 27 yıl, Seher A'nın 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. İki kadın işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

SERKAN ÖZCAN

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