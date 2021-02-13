Perakende yasası Kabine’de

Rekabet Kurumu'nun, hızlı tüketim malları perakendeciliği sektör incelemesi ön raporunda zincir marketlerin sektörde toplam pazar payının hızla arttığına dikkat çekmesi ve bu alanda düzenlemeler yapılması önerisinin ardından Perakende Yasa Taslağı hazırlandı. Ticaret Bakanlığının hazırladığı taslağın pazartesi günü Kabine'de Bakan Ruhsar Pekcan tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylarıyla anlatılacağı öğrenildi.

15 YILDIR BEKLİYORUZ

Ayrıca sektörün çatı kuruluşları olan TOBB, TESK ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) da paydaşlarından görüş toplamaya başladığı ve taslak üzerindeki sektör görüşlerini önümüzdeki günlerde bakanlığa ileteceği öğrenildi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, 15 yıldır perakende yasasını beklediklerini belirterek, "Yasanın konuşulması bizler için sevindirici bir gelişme. Yerel zincir mağazalar ve yerel esnaf olarak yıllardır bu yasayı bekliyoruz. Otopark ve tütün ürünü satışı ile alakalı bazı maddelerin uygulanmasını zor görüyoruz" diye konuştu. Zincir gıda marketlerinin pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacağının taslakta yer aldığını anımsatan Federasyon Başkanı Düzgün, "Bu düzenlemede de bir metrekare şartı getirilmeli. Çünkü bazı yerel marketler içerisinde de metrekare olarak büyük mağazalar var, burada da haksız rekabet oluşabilir" dedi.



GRAMAJ OYUNUNA GEÇİT VERİLMEMELİ

YASADAN bir diğer beklentilerinin ise marketlerde satılan tüm ürünlerin gramajlarının standartlaştırılması olduğunu anlatan Düzgün, "Aynı pakette yapılan farklı gramaj uygulanması vatandaşlarımızı yanıltıyor, haksız rekabet oluşturuyor. Bir mağaza zinciri satın alma gücünü kullanarak bir markaya gidiyor ve 'bana şu ürünü şu gramajda yap' diyor. Aynı paket ancak az gramajla ucuz algısı yaratıyor. Büyük bir haksız rekabete yol açıyor" dedi. Büyük zincir marketlerin kendi mağazaları için ürettiği özel markalı ürünlerin küçük esnafı bitirdiğini vurgulayan Düzgün, "Marketlerde satılan özel markalı ürün sayısı yüzde 25'ini geçmemeli" görüşünü dile getirdi.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA