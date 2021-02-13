Roma’daki Kolezyum’un benzeri Nazilli’de bulundu

EŞİ benzeri bulunmayan bin 800 yıllık antik dövüş alanı, Aydın Nazilli'deki Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı. Benzeri Mısır, Anadolu ve Yunanistan'da bile bulunmadığı iddia edilen, Roma'daki Kolezyum'un en yakın benzerinin keşfi, arkeoloji dünyasını heyecanlandırdı.

KAZIYA HAZIR HALE GETİRİLDİ

ROMA mimarisinin en iyi örneği kabul edilen Kolezyum'un bir benzeri Nazilli'de 2 bin 700 yıllık Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı. Zeytin ve İncir bahçelerinin arasında toprak altında günümüze kadar korunarak geldiği öğrenilen ve geçtiğimiz aylarda keşfedilen 2 bin 700 yıllık arena için Aydın protokolü, STK'lar ve vatandaşlar seferber oldu. Eserin turizme kazandırılması için ilk etapta antik kentin içinde bulunduğu 11 araziye muvaffakiyet alındı. Ekim ayında başlayan çalışmalarda ise alan temizlenerek kazıya hazır hale getirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen heyet, bu önemli keşfin bir an önce turizme kazandırılacağını belirtti.