Sevgiliye 3 milyon gül

Yeni Asır'a konuşan İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, pandemi nedeniyle e-ticaret ağlarını genişleterek gerekli önlemlerini aldıklarını ve bu konuda esnafa eğitim verdiklerini söyledi. Öte yandan yarın kutlanacak olan Sevgililer Günü'ne de hazır olduklarını belirten Başkan Kış, İzmir'de 3 milyon dal gül üretildiğini belirterek "Vatandaşlarımız siparişlerini son dakikaya bırakmasın. Erkenden versin. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle esnafımız cuma gününden pazar günü gece saat 24.00'e kadar evlere servis yapabilecek. İsteyen vatandaşlarımız ise saat 10.00 -17.00 arasında açık olan çiçek dükkanlarımızdan alışveriş yapabilir. Oda olarak 1 tane bile olsa esnaftan gül alıp sektöre destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

FIRSATÇILIK YAPMADILAR

İzmirli çiçek üreticileri tarafından Sevgililer Günü'ne özel olarak Menderes havzasında üretilen 3 milyon dal gül mezatlarda satışa sunuldu. Oda Başkanı Kış, güllerin tanesinin 10 liradan satılacağını belirterek, "Sevgililer Günü için 3 milyon gülümüz hazır. Üretimde geçen seneki rakamları yine yakaladık. Çiçekçi esnafımız, maliyetler artmasına rağmen bu özel günü bahane edip asla fırsatçılık yapmayacak ve geçen yılki fiyatlardan yani gülleri tanesi 10 liradan satacak. Gül fiyatları cinsine göre 10 ila 20 lira arasında değişiyor" dedi.



ESNAFA CAN SUYU OLACAK

SEVGİLİLER Günü'nün çiçekçi esnafına can suyu olacağını belirten Oda Başkanı Kış, "Vatandaşlarımız esnafımızı ayakta tutmak için mutlaka gelip çiçekçi dükkanlarından az sayıda da olsa gül alsınlar. Esnafımıza can suyu vermiş olurlar. İnsanların Sevgilililer Günü alışverişi için çiçekçi dükkanlarını tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Görerek alsınlar." ifadelerini kullandı.