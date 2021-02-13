Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

ESKİŞEHİR Seyitgazi ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürülürken, olayla ilgili anne ve iki oğlu gözaltına alındı. Cevizli mahallesinde aralarında daha önceden husumet bulunan Y.B. (20) kendi evinde gördüğü Sezai S. (51) ile tartışmaya başladı. Y.B. aldığı av tüfeğiyle Sezai S'yi kasıklarından vurdu. Sezai S. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheli Y.B, annesi H.B. (50) ve abisi U.B'yi (23) gözaltına aldı.