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Haberler Ekonomi Türkiye’nin ilk butik bakım merkezi açıldı

Türkiye’nin ilk butik bakım merkezi açıldı

Türkiye’nin ilk butik bakım merkezi açıldı

13.2.2021

TÜRKİYE'NİN 8 kişilik ilk ve tek butik engelli bakım merkezi Ankara'da açıldı. Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan Koç'un rehberliği ve desteğinde hizmete giren 'Özel Önder Bakım Merkezi'nin açılışına MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, MHP Eskişehir Milletvekili M.Nurullah Sazak, Türk Sağlık-Sen ve Türk Eğitim-Sen yetkilileri ile kalabalık bir davetli grubu katıldı. Özel Önder Bakım Merkezi; psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoretapist, hemşire ve hastabakıcılarla tek kişilik odalarda yaşlı ve engelli misafirlerini ev ortamında ağırlıyor, her hastaya eğitimli birer personel hizmet veriyor.

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