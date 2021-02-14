Avrupa’da klasik olmayan ilk SUV üreticisi olacağız

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "İş ortaklarımızın yüzde 75'i Türkiye'den ve çoğunluğu TAYSAD üyelerinden oluşan kuruluşlar, yüzde 25 oranında ise yurt dışı kaynaklı kuruluşlarla tedarik altyapımızı sağladık." ifadelerini kullandı. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı'nın sunumları eşliğinde gerçekleşen online buluşmada, ilk olarak dünyada ve Türkiye'de elektrikli araçların geldiği mevcut durum ve yakın gelecek öngörüleri masaya yatırıldı.

YÜZDE 68'İ YERLİ OLUR

Tüm dünyada oyunun kurallarının değiştiğini ve otomobilin hem hızlı hem de akıllı bir cihaza dönüştüğünü belirten TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, "Planlarımız doğrultusunda Avrupa'da klasik üretici olmayan, bizim gibi yeni nesil kurulmuş şirketlerden ortaya çıkan ilk SUV üreticisi olacağız. 2023'te üretim başlangıcında yüzde 51 yerlilik oranında olacağız. Bunu 2025'in sonunda yüzde 68'e yükselteceğimize inanıyoruz." dedi.