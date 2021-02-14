Çanakkale Eceabat'da icradan satılık bina

Mahkeme Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan zemin katı 112 metrekare, 1. katı ise 116 metrekare alandan oluşmakta olan 2 katlı binayı satışa çıkardı. Verilen ilanda binanın zemin katı çay ocağı ve satış reyonu, depo,wc hacimlerinden, normal kat personel ve yönetim dinlenme odası, yönetim ve muhasebe odası hacimlerinden oluştuğu belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 08.04.2021 10:25 belirlendi.