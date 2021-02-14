Eskişehir'de icradan satılık tarla

Mahkeme Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan 12.318 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. İlanda özellikleri belirtilen tarlanın meskûn mahal dışında olduğu ve belediyenin, temizlik, çöp toplama, elektrik, su ve yol hizmetlerinden yararlanabilecek konumda olmadığı da ifade edildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 01.04.2021 10:30 belirlendi.