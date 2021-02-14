Kentsel dönüşümde kredi limitleri artırıldı

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, "güçlendirme kredisi"nde 50 binden 80 bin liraya, "konut yapım", "konut edindirme", "iş yeri yapım" ve "iş yeri edindirme" kredilerinde ise 125 binden 200 bin liraya yükseltildi.



BEŞ DAİREYE KADAR

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 625 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. İnşaat sektörü temsilcileri, kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredileri üst limitlerinin yüzde 60 artırılmasının vatandaşların elini güçlendireceğini, dönüşüm ve güçlendirmeyi hızlandıracağını vurguladı. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haluk Sur, kullanılabilecek kredi limitlerinin yüzde 60 artırıldığını belirterek, "Bu oldukça hayati ve kıymetli bir gelişme. KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ve kredi limiti artışı gibi teşviklerin dönüşümü hızlandırmasını bekliyoruz." dedi. Sur, riskli yapılarda vatandaşların kendisine ait olan 5 daireye kadar bu krediden faydalanabileceğini anlattı. Son 8 yılda sadece 564 bin konutun dönüştürülebildiğini dile getiren Sur, "Bu sadece sektör adına değil vatandaş adına da oldukça değerli bir gelişme." açıklamasında bulundu.



ORTALAMA FAİZDEN 4-5 PUAN AŞAĞIDA

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, kararı, "vatandaşın elini güçlendirecek ve dönüşüme hız kazandıracak gelişme" olarak değerlendirdi. Türkkan, "Özel ve kamu bankalarında kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredileri ortalama yıllık faiz oranlarının 4-5 puan altında. Bu oranlar çok önemli. Bankaların kredi verirken süreci kolaylaştırması da vatandaş açısından çok önemli. Bu sağlanırsa arzu edilen hareketlilik yakalanır." diye konuştu.