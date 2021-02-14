Mersin Yenişehir'de icradan satılık ev

Mahkeme Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan ev için satış kararı verdi. Verilen ilanda evin elektrik - su tesisatı, kalorifer tesisatı, doğalgaz tesisatı mevcut ve kullanılır durumda olduğu ayrıca yapım yılı, kullanımı ve görünümü itibarı ile taşınmazda ve taşınmazın bulunduğu binada %6 yıpranma bulunduğu da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 05.04.2021 14:00 belirlendi.