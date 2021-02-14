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Haberler Ekonomi Mersin Yenişehir'de icradan satılık ev

'de icradan satılık ev

'in ilçesinde 152,00 metrekare büyüklüğünde bulunan ev mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda evin satış fiyatı 450.000 bin lira olarak belirtildi.

Mersin Yenişehir'de icradan satılık ev

14.02.2021, 10:26

Mahkeme Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan ev için satış kararı verdi. Verilen ilanda evin elektrik - su tesisatı, kalorifer tesisatı, doğalgaz tesisatı mevcut ve kullanılır durumda olduğu ayrıca yapım yılı, kullanımı ve görünümü itibarı ile taşınmazda ve taşınmazın bulunduğu binada %6 yıpranma bulunduğu da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 05.04.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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