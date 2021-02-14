Pandemide sevgiliye harcamalar yükseldi

Bu yıl pandemi koşullarında kutlanan ilk Sevgililer Günü'nde alışverişlerde artış yaşandı. Sevgililer Günü harcamalarını Kovid-19 durduramadı ve online alışverişlerde rekor kırıldı. Online platformlarda bir çok ürünün satışında yüzde 100'e yakın artış kaydedildi. Sevgililer Günü öncesinde en çok akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet, kişisel bakım ürünleri, beyaz eşya ile elektronik ev eşyası satıldığı bildirildi. Türkiye genelinde 4.5 milyon gül satışı beklenirken, otellere gelen taleple birlikte toplam 15 milyar liraya yakın harcama yapıldı. Kovid-19 kısıtlamaları Sevgililer Günü alışverişlerinde e-ticarete yönelimi de artırdı.

YÜZDE 80 ARTIŞ OLDU

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Sevgililer Günü alışverişlerinin e-ticarete yüzde 25-30 oranında trafik ve ciro artışı getirmesini bekliyoruz." dedi. Ekmekçi, "Çevrim içi tarafta kargo süreci de olduğu için bu alışveriş süreci biraz daha erken başladı. Şubat ayı e-ticaret verilerinin geçtiğimiz yıla göre yüzde 80 artarak 25 milyar liralık hacmi bulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

E-TİCARETTE REKOR

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 salgını döneminde çevrim içi market alışverişinin 5 kat arttığına dikkati çeken Ekmekçi, "Taze ve soğuk zincir gıda alışverişi e-ticaretin yükselen yıldızları oldu. Ortalama sepet tutarları kartlı işlemler için 178,8 lira, havale, EFT ve diğer ödemeler için 63,2 lira ve kapıda ödeme için 70,6 lira oldu." bilgisini verdi.