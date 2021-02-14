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Haberler Ekonomi TCMB’nin faiz kararı bekleniyor

’nin faiz kararı bekleniyor

TCMB’nin faiz kararı bekleniyor

14.2.2021

Küresel piyasalarda bu hafta, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı takip edilirken, 15 Şubat haftasının gündeminde, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve yoğunlaşan veri gündemiyle birlikte TCMB'nin faiz kararı bulunuyor.

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