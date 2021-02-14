TCMB’nin faiz kararı bekleniyor

Küresel piyasalarda bu hafta, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı takip edilirken, 15 Şubat haftasının gündeminde, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve yoğunlaşan veri gündemiyle birlikte TCMB'nin faiz kararı bulunuyor.