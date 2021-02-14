Küresel piyasalarda bu hafta, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı takip edilirken, 15 Şubat haftasının gündeminde, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve yoğunlaşan veri gündemiyle birlikte TCMB'nin faiz kararı bulunuyor.
TCMB’nin faiz kararı bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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