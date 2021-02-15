Bankalar 2020’de rekor kara ulaştı

Türk bankacılık sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun olarak yaşandığı 2020'de yaklaşık 60 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek yıllık karını elde etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörü, geçen yıl 59 milyar 973 milyon TL net dönem karına ulaştı. 2019 yılı ile karşılaştırıldığında kardaki artış yüzde 22,3'e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek yıllık karına ulaşıldı. Bankaların toplam faiz geliri 2019'a göre yüzde 0,7 arttı. Bankalar, 12 ayda kredilerden 308,1 milyar lira faiz geliri sağladı.