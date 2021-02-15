İzmir'in Çeşme ilçesinde babası Reşat Akbaykal ile birlikte mekanlarının işletmeciliğini üstlenen Selim Akbaykal, Sevgililer Günü'nde hem pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan müzisyenlere destek olmak hem de müşterilerine unutulmayacak hoş bir an yaşatmak için kemancı eşliğinde paket servis hizmeti verdi. Paket servisine kemancı ile birlikte giden Selim Akbaykal siparişleri müzik eşliğinde teslim etti.
Çeşme’de kemanla paket servisi hizmeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.