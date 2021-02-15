Çeşme’de kemanla paket servisi hizmeti

İzmir'in Çeşme ilçesinde babası Reşat Akbaykal ile birlikte mekanlarının işletmeciliğini üstlenen Selim Akbaykal, Sevgililer Günü'nde hem pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan müzisyenlere destek olmak hem de müşterilerine unutulmayacak hoş bir an yaşatmak için kemancı eşliğinde paket servis hizmeti verdi. Paket servisine kemancı ile birlikte giden Selim Akbaykal siparişleri müzik eşliğinde teslim etti.