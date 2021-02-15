İstanbul Arel Üniversitesi 32 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alımı yapacak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bölümlerine yapılacak başvurular için son tarih 1 Mart 2021 olarak açıklandı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.
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