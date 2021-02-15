İstanbul Arel Üniversitesi 32 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alımı yapacak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bölümlerine yapılacak başvurular için son tarih 1 Mart 2021 olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.