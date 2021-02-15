İstanbul Finans Merkezi açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) inşaatında gerçekleşmenin yüzde 50 olduğunu, 2022 ilk çeyreğinde açılışı yapmayı planladıklarını açıkladı. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yönetimiyle bir araya gelen Aşan, İFM'nin yönetimine yönelik bilgiler verdi. Buna göre, İFM'de satış olmayacak. Bütün varlıklar kiralanacak. TBMM'ye gelecek hafta "İFM Kanunu" teklifi gönderilecek. Yasada merkezin yönetimi, vergi ve diğer avantajlar belirlenecek. İFM'nin ve vergi avantajlarının gerekçesini yabancı finans kuruluşlarının bölge merkezlerinin buraya çekilmesi olduğunu, Dubai'deki merkezlerin de çekilmesinin hedef alındığını belirten Aşan, yer alacak firmalara katılımcı belgesi verileceğini ve teşviklerden yararlanmanın bu belgeye bağlı olacağını açıkladı.

BORSAYA AÇILABİLİR

Aşan, Varlık Fonu'nun bir iştirakinin mülkiyetinde olan İFM'nin değer yaratma sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Ciddi gelir potansiyeli olan bu proje Türkiye Varlık Fonu açısından karlı bir yatırım. 1 milyon metrekarelik çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Bütün kiralama işlerini Varlık Fonu üzerinden yapacağız. Hiçbir binayı satmayı düşünmüyoruz; satılık kat, ofis de olmayacak. İFM'nin de değerinin artmasıyla, Varlık Fonu bünyesinde kurulan İFM A.Ş.'nin bir kısmı borsaya açılabilir. Mesele İFM'yi, daha fazla yatırımcı çekerek, daha fazla ve çeşitli finansal işlem imkanı sunarak bölgesel bir finans merkezi haline getirmektir."