Dolar 7 liranın altına düştü

Dolar kuru 6 ay sonra 7 liranın altına geriledi. Dün doların 6.958 liraya kadar gelmesi, yatırımcıların psikolojik olarak beklediği sınır olan 7 liranın altında seyrine başladı. Dolar kuru, Merkez Bankası'nın verdiği güçlü mesajlar, Türkiye'nin risk priminin 300 baz puanın altındaki seyrini sürdürmesi ve ülkeye sıcak para girişleriyle geriledi. Euro de düşüşünü sürdürerek 8.443 seviyesini test etti. Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı da dün 407.10 seviyesine kadar geriledi.