  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Dolar 7 liranın altına düştü

Dolar 7 liranın altına düştü

Dolar 7 liranın altına düştü

16.2.2021

Dolar kuru 6 ay sonra 7 liranın altına geriledi. Dün doların 6.958 liraya kadar gelmesi, yatırımcıların psikolojik olarak beklediği sınır olan 7 liranın altında seyrine başladı. Dolar kuru, Merkez Bankası'nın verdiği güçlü mesajlar, Türkiye'nin risk priminin 300 baz puanın altındaki seyrini sürdürmesi ve ülkeye sıcak para girişleriyle geriledi. Euro de düşüşünü sürdürerek 8.443 seviyesini test etti. Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı da dün 407.10 seviyesine kadar geriledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dolar 7 liranın altına düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.