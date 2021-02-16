Ekonominin aşısı turizm olacak

Türkiye'de turizm sezonu yaklaşırken, turizmciler 2021'den umutlu olduklarını açıkladı. Yeni sezon doluluk oranlarında yüzde 40'a varan artış öngörülüyor. Pandemiyle birlikte durma noktasına gelen dünya turizmi için turizmciler yeni dönemde yeni kararlar almaya başladı.



VAKA SAYILARI ÖNEMLİ

Yeni sezonun geçen seneden daha iyi olacağına inandıklarına dikkat çeken turizmciler, aşılanmayla birlikte düşen vaka sayılarının rezervasyonlara yansımaya başladığını söyledi. Sektör, sezon açılışı öncesindeki turizm fuarlarında ise gövde gösterisine hazırlanıyor. İzmir'in ev sahipliği yapacağı HORECA Fair'de doluluk oranı yüzde 60'ı geçti. Sektörün önemli bileşeni gastronomi dünyası da sezonun erken açılıp geç kapanmasının önemine dikkat çekti. İşte turizm sektör temsilcilerinin 2021 sezonuyla ilgili değerlendirmeleri:



SEZONUN NİSAN AYINDA AÇILMASINI BEKLİYORUZ

Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner: Türkiye çok daha olgun bir master destinasyon olarak dünyaya açılacak. Artık temiz ve sürdürülebilir destinasyon devri başlıyor. Yabancı turist, güneşe kavuşmak istiyor, hareket istiyor. Bu Türkiye için çok güzel bir sinyal. Yurtdışından ciddi rezervasyon alacağımızı ve pandemi sonrası ikinci baharı yaşayacağımızı söyleyebilirim.



Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu: Yurtdışı turizmine yönelik bağlantılara öncelik verilmeli. Türkiye'de sıkı bir denetim var, bu sayede yerli ve yabancı turistlere 'güvenli turizm' uygulamalarıyla hijyenik bir tatil ortamı sunuyoruz. Sezonun Kasım sonuna kadar uzaması gerekiyor ki kayıplarımızı geri kazanabilelim. Fuarlar da tanıtım ve sektörel güçbirliği için çok önemli.



Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Murat Şen: Sezon açılışını dört gözle bekliyoruz. Nisan ayında çok hızlı bir açılış olmasa da kademeli olarak önce yerli, ardından yabancı turisti ağırlamaya başlarız. Bu aşamalı açılış da uzun zamandır kapalı kalan tesisler için sezon hazırlığı niteliğinde olur. Doluluk oranımızın geçen yıla göre daha iyi olacağına inanıyoruz.



Fethiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Uysal: Sezonun Nisan'da açılması beklentimiz. Haziran'a kayma ihtimalinde sezonu iki ay uzatarak açığı kapatabiliriz. Temmuz sonu Ağustos başı tüm tesislerimiz dolar sanıyorum. Ülkemize gelmek isteyen yabancı misafirlerimiz hava trafiğinin açılmasını bekliyor. Rusya'dan, Almanya'dan özellikle de İngiltere'den çok fazla talep geliyor



İzmir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bucak: Nisan ve Mayıs aylarına rezervasyonlar başladı. İnanıyoruz ki bu ayların olumlu etkileri tüm sezona yansır. Olur da sezon açılışı Haziran'a kalırsa, turizmde rekabette olduğumuz ülkelerden geri kalırız, yabancı turist diğer ülkelere kayar. Her şey yolunda giderse geçen yıla oranla yaz döneminde doluluk oranlarımızda yüzde 40 oranında artış olur.



Turizm ve Gastronomi Duayeni Rahmi Yılmaz: Artık insanlar hem gıda hem turizm hizmetinde sağlığı ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyor. Turizmin ihtiyaç duyduğu benzersiz destinasyonlara ve en iyi hizmeti sunabilen otellere sahibiz. Aşı çalışmalarının hızlanmasıyla 2021 umutlarımız yeşerdi. Yerli turizmin büyüyeceğini ve yabancı turist akışının başlayacağını düşünüyoruz.



GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan: Sezon şimdiden hazır. Tek beklentimiz vaka sayılarının hızla düşmesi. Bu konuda iyi bir tablo ortaya konuyor. İzmir'de düzenleyeceğimiz Horeca Fair, sektörün sesi olacak. Uzun bir aradan sonra ilk kez fiziksel bir fuar olacak. Fuara katılım açısından yüzde 60 doluluk oranını şimdiden yakaladık. Bu yıl iyi bir sezon bizi bekliyor. Yeter ki pandemi kurallarına uyalım.



Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden: Yeni sezonun Nisan'da başlayacağını düşünüyor ve buna inanmak istiyoruz. Aşılamaların da başarılı sonuçlar vermesiyle bu konudaki umutlarımız arttı. Planlarımızı da Nisan ayına göre yapıyoruz.

Tolga TEKİN