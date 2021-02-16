‘Tarihin en büyük dönüşümünü başlattık’

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki 6.6'lık depremin ardından, süren dönüşüm çalışmalarını anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ilk anından itibaren vatandaşların yaralarını sardıklarını dile getirdi. AFAD, UMKE, Kızılay, yerel yönetimler ve diğer tüm kurumlarla devlet olarak orada olduklarını anlatan Kurum, "Kısa sürede arama kurtarma çalışmalarımızı, 10 gün içerisinde de hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamıştık. Yine binalarımızı tek tek gezerek, İzmirlilerin taleplerini dinledik ve özellikle depremzede kardeşlerimizin geleceğiyle ilgili kararları birlikte aldık" dedi. EN

ÇOK BAYRAKLI ETKİLENDİ

Kurum, depremden hemen sonra İzmir'i yeniden imar ve inşa etmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, "İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü, deprem dönüşümü seferberliğini başlattık" dedi. Depremde zarar gören ve yıkılan binaların bulunduğu 75 bin metrekarelik 7 ayrı bölgede yerinde dönüşüm çalışmalarına başladıklarını aktaran Kurum, depremden en çok Bayraklı'daki Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinin etkilendiğini söyledi ve şu değerlendirmede bulundu:

7 BÖLGEDE İNŞAAT SÜRÜYOR

"1. Alan Salhane mahallesinde 228 konut 15 dükkan, 2. Alan Manavkuyu mahallesinde 140 konut 24 dükkan, 3. Alan Bayraklı, Salhane ve Mansuroğlu mahallerinde 910 konut 132 dükkan, 4. Alan Mansuroğlu'nda 28 konut 7 dükkan, 5. Alan Manavkuyu mahallesinde 40 konut 2 dükkan, 6. Alan Manavkuyu mahallesinde 56 konut 20 dükkan ve 7. Alanımızda Mansuroğlu mahallesinde ise 42 konut 8 dükkan inşa ediyoruz. Toplamda TOKİ eliyle İzmir'de 7 bölgede bin 444 konut ve 208 dükkanın yanı sıra Bayraklı'da 3 milyon 800 bin metrekarelik rezerv yapı alanımızda ilk etapta yapacağımız 3 bin konutumuzun temellerini atıyoruz. 5 bin deprem ve kentsel dönüşüm konutumuzu kültürel ve sosyal alanlar, yeşil alanlar, okul, cami gibi sosyal donatılarıyla inşallah yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."



TÜRKIYE'DE OCAK AYINDA 70 BIN 587 KONUT SATILDI

TÜRKİYE'DE Ocak'ta 70 bin 587 konut satışı gerçekleştirildi. Ocak'ta satılan konut sayısı 2020'nin Aralık ayına göre yüzde 33.4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.9 azaldı. Yabancılara konut satışları ise Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.5 azalarak 2 bin 675 oldu. Ocak ayında yabancılara konut satışında ilk sırayı 459 konutla İran vatandaşları aldı. Yabancılara konut satışlarında, ilk sırayı 1380 konut ile İstanbul aldı. Onu sırasıyla 462 konut ile Antalya, 179 konut ile Ankara, 131 konut ile Mersin ve 75 konut ile Bursa takip etti.



ULUSLARARASI YATIRIMDAN ALDIGIMIZ PAY YÜKSELIYOR

TÜRKİYE, Kovid-19 salgınının küresel ekonomileri derinden etkilediği 2020 yılında yaşanan tüm zorluklara rağmen yaklaşık 8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı. Tarihte eşine az rastlanan bir yıl geride kalırken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve merkez bankaları, salgının etkilerini azaltmaya yönelik politikaları hayata geçirdi. Bu dönemde ekonomilerde çift haneli daralmalar görülürken, küresel doğrudan yatırımlarda da sert düşüşler yaşandı. Türkiye ise bu dönemde 8 milyarlık dış yatırım çekti.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA