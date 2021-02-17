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Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak!

Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi almak için ilan açtı. İlana göre 155 öğretim üyesi alınacak. İşte başvuru detayları.

Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak!

17.02.2021, 10:54

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır" denildi.

Prof. / Doç. / Dr. Öğr. Üyesi unvanlarında alınacak öğretim üyeleri için başvurular 16 Şubat günü başladı ve 15 gün boyunca sürecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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