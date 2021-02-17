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Haberler Ekonomi Denizli'nin Tavas ve Honaz ilçelerinde yüz yüze eğitime kar engeli

'nin ve ilçelerinde yüz yüze eğitime kar engeli

Olumsuz hava şartları yurdun her bölgesinde etkisini gösteriyor. 'nin ilçesinin tamamında ve 'a bağlı 2 mahallede kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Denizli'nin Tavas ve Honaz ilçelerinde yüz yüze eğitime kar engeli
AA

17.02.2021, 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021, 12:40

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle Tavas ilçesinin tamamında ve Honaz'a bağlı Akbaş ve Karaçay mahallelerinde yüz yüze eğitime devam eden okul ve kurslarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Eğitim ve öğretimin çevrim içi devam edeceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

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