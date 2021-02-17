İzmir için ortak projede buluştular

İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİ- AD) ile Yaşar Üniversitesi bir araya gelerek ortak çalışma ve sorunlara birlikte çözüm bulma hedefiyle iş birliği yapma kararı aldı. Yapılan toplantıda, stratejik önceliklerden birinin sanayi ile üniversite iş birliğinin arttırılması olduğu belirtildi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, "Birlikte dış destekleri de alarak katma değer oluşturmak ana hedefimiz" diye konuştu.