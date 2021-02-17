Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 17-28 Şubat 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temine yönelik detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr adreslerinde yer alan "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiştir." denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.