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Haberler Ekonomi Kiraz üretiminde lideriz

Kiraz üretiminde lideriz

Kiraz üretiminde lideriz

17.2.2021

ANTALYA'DA gerçekleştirilen "Pandemi Günlerinde Tarım Eğitimi" programı kapsamında kiraz eğitimi düzenlendi. Eğitimde Dr. Hasan Cumhur Sarısu, Türkiye'nin dünya kiraz üretiminde birinci sırada yer aldığını belirtti. Sarısu, "2012'de 470 bin ton kiraz üretirken şimdi 700 bin ton üretimimiz var" dedi.

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