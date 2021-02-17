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Haberler Ekonomi VakıfBank'tan hesap sahiplerine çağrı!

'tan hesap sahiplerine çağrı!

tarafından 10 yıldır aranmayan ve zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin hesap sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ilan verildi.

VakıfBank'tan hesap sahiplerine çağrı!

17.02.2021, 10:58

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; VakıfBank tarafından 10 yıldır aranmayan ve zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin hesap sahiplerini bilgilendirmek amacıyla duyuru yapıldı.

VakıfBank'ın zaman aşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin duyurusu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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