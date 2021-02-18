Avrupa’nın en büyük OSB’si Dikili’de kuruluyor

Ege Bölgesi'nde yapılan yaş meyve sebze üretimini yıllık 80 bin ton arttıracak, 3 bin 500 kişilik istihdam sağlayacak, yenilenebilir jeotermal enerjiyle üretim yapacak Türkiye'nin en büyük tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları bekliyor.

SATIŞLAR BAŞLADI

Tüm enerjisini kendi bünyesinde sağlayan yenilenebilir Yeşil bir OSB çalışması olan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük topraksız, tam otomasyonlu, ısıtma için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan modern sera ve tarımsal sanayi kümelenmesi olacak. Atık su tesisiyle ise su yönetimi sağlanacak ve tüm atıklar değerlendirilecek. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Dikili TDİOSB'yi çok önemsediklerini, potansiyeline inandıklarını kaydetti. Dikili TDİOSB'nin çok hızlı ilerlediği bilgisini veren Uçak, "Proje yatırımcısı ile buluştu ve parsel satışları başladı. Yatırımcılar sera parseli ve sanayi parseli olarak yatırımlarını yapabilecekler. Proje kapsamında 80 bin ton yaş meyve sebze üretimi planlanmaktadır. Tarım ürünleri ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"ÜRETMEMİZ ŞART"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise; "Yatırımcı olarak, ihracatçı olarak zor günlerden geçiyoruz ama şu gerçeği çok iyi biliyoruz üretmek zorundayız, ürettiğimiz sürece ekonomimiz güçlenecek. Bu zorlukta bize destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci de; Dikili TDİ- OSB'nin çok iyi altyapıya sahip bir proje olduğunu, Ege Bölgesi'nin üretim ve ihracatına ivme kazandıracağına inandığını dile getirdi. Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yönetiminin tek bir elden yapılacağı kaydedilirken, ortak kullanım alanı olarak bölge büyüklüğünün yüzde 8'ini oluşturan alanda; idari, sosyal ve teknik altyapı alanlarıyla arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlar ve yolların planlandığı belirtildi.