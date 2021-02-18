Hükümetten kimsesizlere 55 milyonluk kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu ay, evsiz ve kimsesizler için kullanılmak üzere konaklama projesi ve aşevi hizmeti için toplam 55 Milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı. Sosyal devlet anlayışı ile hiçbir vatandaşın sokakta kalmasına müsaade edilmiyor. Evsizlere Konaklama Projesi'nin Kovid-19 salgını kapsamında uzatıldığı vurgulandı. Proje kapsamında, geçtiğimiz yıl 2 bin 454 kişi konaklatıldı. Proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar kışı geçirebilmeleri için kamu kurum ve misafirhanelerinde, pansiyon, otel gibi mekanlarda konaklatılarak, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim gibi diğer ihtiyaçları da karşılanıyor.