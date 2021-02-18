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Haberler Ekonomi Türksat 6A 2022’de uzayda

6A 2022’de uzayda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5A uydusunun Haziran ayı itibarıyla teslim alınıp, çalışmaya başlayacağını söyledi. Karaismailoğlu, “Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A da 2022’de uzaydaki yerini alacak” dedi.

Türksat 6A 2022’de uzayda

18.2.2021

Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi imza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin uzay alanındaki kurumsal kapasitesine büyük önem veriyoruz" dedi. Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın 8 Ocak'ta uzaya gönderildiğini anımsatan Karaismailoğlu, "Yolculuğu süren Türksat 5A, ulusal yörünge ve frekans haklarının korunması ve gelecek nesil Türksat uydularına yeni frekans haklarının kazanılmasında etkin rol üstlenecek" diye konuştu.

REKABET GÜCÜMÜZ ARTIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın uydu ve uzay çalışmalarına ivme kazandırdığını ifade eden Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin üretim çalışmalarının planlanan takvime uygun devam ettiğini, uydunun bu yılın ikinci yarısında uzaya gönderilmesinin planlandığını bildirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, 2022'de uzaydaki yerini alacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Ülkemiz, bugün, kendi uydularını geliştirme, üretme ve test edebilme düzeyine gelmiştir. Milli Uzay Programı kapsamında yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet gücümüzü geliştiriyoruz. Uzayda izi olan ülkelerin, dünyadaki gücünün artacağına yürekten inanıyoruz."

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