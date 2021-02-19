Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) İnsansız Hava Aracı (İHA 0 – İHA1) Pilotluk Eğitimleri düzenliyor.
Teori, pratik ve simülasyona dayalı İHA eğitimleri, 1 - 6 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Hakkında Duyuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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