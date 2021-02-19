  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Hakkında Duyuru

AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Hakkında Duyuru

(AKHUMER) ticari pilotluk eğitimi veriyor.

AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Hakkında Duyuru

19.02.2021, 10:02

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) İnsansız Hava Aracı (İHA 0 – İHA1) Pilotluk Eğitimleri düzenliyor.

Teori, pratik ve simülasyona dayalı İHA eğitimleri, 1 - 6 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Hakkında Duyuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.