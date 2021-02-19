Bahçeli villada lansman fırsatları

Deprem ve pandemi ile birlikte bahçeli konutlara olan talep artarken, İzmir ve İstanbullular,uygun koşullarda bahçeli villa fırsatlarını kolluyor. İzmir'de birçok başarılı projeye imza atan Sedimega İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Güney Avcı, "Ağustos 2020'de İzmir Kemalpaşa'da başladığımız ve yapımına hızla devam ettiğimiz Loft Albero Country Club projemize büyük ilgi gösteren müşterilerimize 22 Şubat'a kadar geçerli olmak üzere yüzde 15'lik bir indirim fırsatı sunuyoruz. Lansman indirimi fırsatımızla, deprem korkusu ve salgının getirdiği kaygılar nedeniyle bahçeli bir evde yeni bir yaşam isteyen kent insanının hayallerini gerçekleştirmelerinde payımız olsun istiyoruz" dedi.

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