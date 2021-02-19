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Hizmet ihracatında yeni dönem

Türkiye ekonomisine sağladığı döviz getirisi ve ihracattaki payı ile en önemli sektörlerden biri olan hizmet sektörü, kurumsal yapıya kavuşuyor. Hizmet ihracatının daha da artırılması amacıyla sadece bu sektöre özel yeni bir genel sekreterlik kuruldu.

Hizmet ihracatında yeni dönem

19.2.2021

Salgın nedeniyle seyahat kısıtları turizm ve taşımacılık gibi hizmet sektörünün baş aktörlerini doğrudan etkilerken, buna karşın yaklaşık 10 milyar dolar hizmet ticareti fazlası elde edildi. Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturan hizmet sektörü, ihracat ve istihdama önemli katkılar sunmanın yanı sıra, imalat sanayinin ve küresel değer zincirlerinin en önemli ayağını oluşturuyor. Hizmet ticaretinde en büyük payı taşımacılık hizmetleri alırken, bunu navlun hizmeti, havayolu taşımacılığı, posta, kurye hizmetleri izliyor.

BAKAN PEKCAN DUYURDU

Hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla yalnız hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek sekreterlik kurulmasına ilişkin tebliğ dün yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracattaki payı ile en önemli sektörlerden biri haline gelen hizmet sektörüne özel yeni bir genel sekreterlik kurduklarını bildirdi. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin sekretarya hizmetlerinin artık bu yeni genel sekreterlik tarafından yürütüleceğini belirten Pekcan, "Hizmet sektörümüz tıpkı imalat sektörlerimiz gibi daha etkin bir şekilde hizmet etme imkânına kavuşacak" dedi.

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