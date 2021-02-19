İhlas İnşaat 3 projede ev teslimine başlıyor

İnşaat sektöründe 30 yıllık deneyimi ve markalı konut projeleriyle 20 binin üzerinde aileyi ev sahibi yapan İhlas İnşaat Grubu, 2021'de de yeni teslimlere hazırlanıyor. Bu kapsamda Büyükçekmece'de Bizim Evler Güzelce, Beylikdüzü'nde Marmara Evleri 4 ve Ispartakule'de Bizim Evler 8 projelerinde 30 Haziran 2021'den itibaren daire teslimlerine başlanacak. Şirket, birinci sınıf inşaat kalitesinin yanı sıra aile hayatı konseptine de önem veriyor. Projelerinde 1+0 veya 1+1 daireler yer almıyor. İnşa ettiği sitelerde, kalıcı ve iyi komşuluk ilişkileri tesis ediliyor. Bu sebeplerden dolayı Bizim Evler ve Marmara Evleri markalı konut projelerine talep her zaman çok yüksek oluyor.

HER PROJEYE CADDE

Bizim Evler Güzelce 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor. 44 dükkân ve 640 konutun yer aldığı Marmara Evleri 4'te daire büyüklükleri 126 ile 204 metrekare arasında değişiyor. Daha önce 7 etabın inşa edildiği Ispartakule bölgesinde bulunan Bizim Evler 8'de iki blokta 236 daire ile 29 cadde mağazaları yer alıyor. Bizim Evler 8, Marmara Evleri 4 ve Bizim Evler Güzelce projeleri işlek lokasyon ve geniş bulvarlar üzerinde konumlanıyor. Bu avantajdan yararlanarak, üç projede de yol boyu cadde mağazaları konsepti hayata geçiriliyor. Böylece site sakinleri, evlerinin yanı başında alışveriş yapabiliyor.

ERKEN BAHAR KAMPANYASI

İHLAS İnşaat Grubu, her üç projedeki son daireler için avantajlı alım fırsatı sunuyor.

Şubat ayında 'Erken Bahar Kampanyası' kapsamında konut alıcılarına üç farklı ödeme imkânı sunuluyor. Kredi kullanarak veya nakit alımlarda, liste fiyatları üzerinden yüzde 20 indirim yapılırken, 120 aya kadar vade imkânı sunuluyor. Yüzde 20 peşinat, kalan kısmı da firma bünyesinde senetle 24 ay vadede satışa sunulurken, yarısı nakit, yarısı teslimatta 120 ay vadeli krediyle ödenecek şekilde farklı bir seçenek de olacak.