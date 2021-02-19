İzmir İş Dünyası öğrenciler için kenetlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde 81 ilde 30 bin ihtiyaç sahibi öğrenci için başlatılan "Küçük Parmaklar" kampanyası kapsamında, İzmir'de 449 klavyeli tablet bilgisayar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Valilikteki törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası(İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası(İTB) Başkanı Işınsu Kestelli ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi katıldı. Vali Köşger "İzmir'deki Oda, Borsa Başkanlarımıza ve üyelerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.