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Haberler Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alacak

7 araştırma görevlisi alacak

bazı fakülte ve yüksekokul bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 araştırma görevlisi alacak.

KTO Karatay Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alacak

19.02.2021, 09:59

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre; adaylar 05.03.2021 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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