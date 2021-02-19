Haberler Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alacak

KTO Karatay Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alacak

KTO Karatay Üniversitesi bazı fakülte ve yüksekokul bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 araştırma görevlisi alacak.

19.02.2021, 09:59