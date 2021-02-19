Müstakil ev talebine yenilikçi çözüm

Yapı malzemesi şirketi Türk Ytong, Ytong Ev projesini hayata geçirdi. Kendi evini yapmak ya da yaptırmak isteyen herkesin faydalanabileceği bir inşaat modeli olan Ytong Ev, hayallerindeki evi yapmak isteyenlere kolaylık sunuyor.

Hızlı inşa edilebilen, depreme dayanıklı, A sınıfı enerji verimliliğine sahip Ytong Ev için farklı büyüklüklerde, kullanışlı, tek ve iki katlı modeller hazırlandı. EV yapmaya uygun arsası bulunan herkes evini isterse kendisi inşa edebilecek veya bir yetkili uygulamacı ile anlaşabilecek. Montaj ekipleri, 100 metrekarelik bir evin kaba inşaatını ortalama 5 haftada, anahtar teslim inşaatı ise 8-10 haftada tamamlıyor. TÜRK Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, "Güncel bir talebi karşılarken, bir yandan da ülkemizin acil ihtiyacı olan, güvenli konut dönüşümüne katkı sunmayı amaçladık" dedi.

Yavuz KARAMAN