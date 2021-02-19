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'de yayımlandı: Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

19.02.2021, 08:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

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