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Haberler Ekonomi TCMB politika faizini degistirmedi

politika faizini degistirmedi

TCMB politika faizini degistirmedi

19.2.2021

Merkez Bankası, Aralık'ta 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi. "Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5.0 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/ beklenen enflasyon arasındaki denge kararlılıkla sürdürülecektir" denilen açıklamada, sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını tesis etmenin yanında, finansal istikrarı da olumlu etkileyeceği vurgulandı.

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