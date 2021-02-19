Vestel'de yeni yatırım planı

Vestel Beyaz Eşya, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda önümüzdeki dönemde iş hacminde beklenen büyümeyi karşılamak için toplam 160 milyon euro büyüklüğünde 3 yıllık yeni bir yatırım programı başlatılmasına karar verdiğini duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Vestel Beyaz Eşya'nın üretim tesislerinin bulunduğu Manisa'daki Vestel City'de gerçekleştirilecek, ana ürün gruplarını kapsayacak ve üç yıl içinde kademeli olarak devreye alınacak yatırımlarla şirketin üretim kapasitesinin 2023 yılı sonuna kadar yüzde 52 oranında artırılması planlanıyor.

Açıklamada ilgili yatırım için vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi yatırım teşviklerinden yararlanılacağı belirtildi