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Haberler Ekonomi 55 üründe korunma önlemi bitiyor

55 üründe korunma önlemi bitiyor

Bebek arabasından ipliğe, bisikletten askıya kadar 55 üründe korunma önlemi sona eriyor. , , , Vietnam, Sri Lanka, Güney Kore, Tayland ve Hindistan menşeli bazı ürünlerde bu yılın ikinci yarısından itibaren korunma önlemleri sona eriyor.

55 üründe korunma önlemi bitiyor

20.2.2021

Korunma önlemine tabi olan ürünlerin yerli üreticileri zarara uğratması durumunda, bunu kanıtlayanların nihai gözden geçirme soruşturması açma hakkı bulunuyor. Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlem alınan eşyalar arasında bazı kompresörlü üniteler, çerçevesiz cam aynalar, bebek arabaları, bisiklet ve motosikletlerde kullanılan lastikler, bazı tekerlek çeşitleri, bazı iplikler, menteşeler ve bazı askılıklar da bulunuyor. Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz ve sıvıların naklinde kullanılan bağlantı parçaları, tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları, poliester iplikler, menteşeler de listede yer alıyor.

YERLİ DİŞ FIRÇASINA GÜVENCE
Geçtiğimiz günlerde dış fırçası ithalatında korunma önlemi süresi 3 yıl uzatıldı. Karara göre, diş fırçasının yerli üreticileri tarafından, söz konusu ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için başvuruda bulunuldu.

HAZAL ATEŞ

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