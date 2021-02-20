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Haberler Ekonomi Her daireye bir araçlık park yeri zorunluluğu

Her daireye bir araçlık park yeri zorunluluğu

Her daireye bir araçlık park yeri zorunluluğu

20.2.2021

TBMM Deprem Komisyonu toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral, milletvekillerinin daha önce 3 kez ertelenen ve 31 Mart'ta uygulamaya geçecek Otopark Yönetmeliği'ne ilişkin sorularını yanıtladı. Bakanlık olarak bu kez yönetmeliğin "her daireye bir otopark yapılmasına ilişkin hükümlerinin" yürürlüğe girmesini istediklerini belirten Oral, "25 Şubat'ta biz TOBB'un da katılımıyla sektörün tüm birimlerini topluyoruz. Otopark Yönetmeliği'nde küçük bir revizyonla beraber bazı zorlayıcı hükümleri biraz daha alternatifli şekilde hafifletmeye çalıştık. Toplantıda bunlar müzakere edilecek" dedi.

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