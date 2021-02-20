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Haberler Ekonomi İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim görevlisi alacak

17 öğretim görevlisi alacak

rektörlüğünden yapılan açıklamada, ilgili fakülte ile yüksekokul bölümleri ve programları için 17 öğretim görevlisi alınacak.

İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim görevlisi alacak

20.02.2021, 10:00

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ilgili maddelerine göre istihdam edilecek profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için başvurular 20 Ocak 2021 mesai saati bitimine kadar yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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