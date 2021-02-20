İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ilgili maddelerine göre istihdam edilecek profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için başvurular 20 Ocak 2021 mesai saati bitimine kadar yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.