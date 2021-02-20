Tarım Kredi Kooperatifi marketleri yaygınlaşıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla şu anda 197 olan Tarım Kredi Kooperatif şubelerinin sayısı kısa sürede yurt genelinde 500'e çıkarılacak. Tarım Kredi Kooperatifleri 17 bölge birliği, bin 625 kooperatifi, 20'si yurtdışında toplam 217 şubesi, yaklaşık 800 bin ortağı ve 35 milyar liralık ekonomik büyüklüğü ile en büyük çitçi kuruluşu konumunda. Tarım kredi kooperatiflerinin marketlerinde, çitçiden alınan ürünler aracısız şekilde doğrudan vatandaşa satılacak. Böylece ürününü ederinden satan çiftçi de. uygun fiyata alışveriş yapan vatandaş da kazançlı çıkacak.

KURULLAR DA DEVREDE

Öte yandan gıda fiyatları ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bir çalışma yapıyor. Fahiş fiyatlara yönelik geçen yıl Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulmuştu. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2020 yılında 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira, Reklam Kurulu ise 303 firmaya 13 milyon 300 bin lira olmak üzere toplam 28 milyon 800 bin lira ceza kesti.

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