Ankara Çankaya'da icradan satılık daire

Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 3+1 ve 120 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Verilen ilanda binada toplam 16 daire, normal katlarda ise 4 'er daire olduğu ve her türlü belediye hizmetinden yararlandığı belirtildi. Isınma sisteminin, dogalğazlı, kombili sistem olduğu belirtilen dairenin satış fiyatı olarak ise 300.000 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 01.04.2021 10:00 belirlendi.