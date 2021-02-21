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Haberler Ekonomi Belenyenice göleti 11 ay sonra hizmette

11 ay sonra hizmette

Belenyenice göleti 11 ay sonra hizmette

21.2.2021

Manısa'nın Şehzadeler ilçesinde 1070 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek Belenyenice Göleti'nin inşası yüzde 58 tamamlandı.

Gövdesi 2021 sonuna yetiştirilecek gölette 2022 yılı içerisinde su tutulması hedefleniyor.

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