Manısa'nın Şehzadeler ilçesinde 1070 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek Belenyenice Göleti'nin inşası yüzde 58 tamamlandı.
Gövdesi 2021 sonuna yetiştirilecek gölette 2022 yılı içerisinde su tutulması hedefleniyor.
Manısa'nın Şehzadeler ilçesinde 1070 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek Belenyenice Göleti'nin inşası yüzde 58 tamamlandı.
Gövdesi 2021 sonuna yetiştirilecek gölette 2022 yılı içerisinde su tutulması hedefleniyor.
Belenyenice göleti 11 ay sonra hizmette haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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