Şubat ayı kira desteği ödemeleri hesaplarda

ESNAF ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dünden itibaren başlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ödemelerle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor. Gelir kaybı ve kira desteği için başvurular 31 Mart'a kadar sürecek.