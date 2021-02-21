Tarımda 50 bin yeni istihdam

Tarım ve Orman Bakanlığı, 16 ilde besicilik ve sera alanında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİ- OSB) kuracak. Bu yıl 50 bin kişinin istihdam edilmesinin beklendiği OSB'lere, 51 milyon lira da kredi tahsis edilecek. Tarım ve hayvancılık alanında uygulanan doğru politikalarla 2020 son üç çeyreğinde yüzde 5.3 büyüyen tarım sektörü, geçen yıl 21 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak rekor kırdı. Türkiye son 3 yılda tarım sektöründe yaklaşık 55 milyar dolarlık ihracat yaparken, 17 milyar dolar da dış ticaret fazlası verdi. Hükümetin destek politikaları kapsamında ise geçtiğimiz yıl üreticilere 22 milyar lira nakit destek ödemesi yapılırken, sektörün dinamizmini koruması için bu yıl da 23 milyar lira destek verilecek.



ÜRETİCİLER BAŞVURABİLİR

TDİOSB'lar bünyesinde besi ve süt sığırcılığı, koyun ve keçi yetiştiriciliği, manda yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği ile seracılık, meyvecilik, fide ve fidancılık, çiçekçilik, tohumculuk faaliyetleri yürütülecek. Projeye tüm üreticiler başvurabilirken, başvurular valiliklere yapılacak. Proje ile orta ve büyük ölçekli modern tarımsal işletmelerin artırılması amaçlanırken, markalaşma ile yetiştirici gelirlerinin de artırılması hedefleniyor.



DİKİLİ'DE SERA BÖLGELERİ KURULACAK

PROJE kapsamında Ankara- Çubuk, Amasya-Suluova, Gaziantep- Oğuzeli, Eskişehir-Beylikova, Hatay-Altınözü-Enek, Kars, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Batman'da besicilik faaliyetinde bulunacak OSB'lerin kurulumları tamamlanacak. Ayrıca Yalova-Çiftlikköy'de çiçekçilik, Denizli-Sarayköy, Ağrı-Diyadin ve Samsun-Bafra'da ise sera OSB'lerin kurulması çalışmalarında sona gelinirken, İzmir Dikili ve Zonguldak Çaycuma'da ise sera bölgeleri kurulacak



BARIŞ ŞİMŞEK