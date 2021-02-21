Termik santrallerin küllerinden yeni projeler doğuyor

Bu alanda termik santral küllerinin yol ve inşaat sektöründe kullanılması, kömürden nadir bulunan element çıkartılması, yapay petrol ve gaz üzerimi ile ilgili üç önemli proje hayata geçirilecek. Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, TBMM KİT Komisyonu'na kurumun çalışmaları, ileriye dönük yatırım ve projeleri ile ilgili bilgi verdi.

SERAMİKTEN BİLGİSAYARA

Erdoğan, yeni projelerini anlatırken, kendisinin daha önce Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü'nün başkanlığını yaptığına dikkat çekerek, "O zaman yaptığım çalışmalarda hakikaten ülkemizdeki kömürlerin nadir bulunan elementler açısından oldukça zengin olduğu tespitini yapmıştım. Şimdi bulunduğum konum itibarıyla da bu alanda çalışmalarımız sürecek. Bu elementlerin kazanılması yönünde faaliyetlerimiz olacak" dedi. Nadir bulunan elementler arasında ise eryum, disprozyum, erbiyum, evropiyum, gadolinyum, holmiyum, lantan ve terbiyum sıralanıyor. Bunlar seramikten pile, kozmetikten bilgisayar ve mıknatıs yapımına, lazer, ışıklandırma, jeneratöre kadar çok geniş yelpazede kullanılıyor. BARAJ VE KÖPRÜ YAPIMI

Kömür ile ilgili bir başka proje ise aynı ternik santrallerden çıkan küller olacak. Bu küllerin de geri kazanılması için adımlar atılacak. Termik santral külleri yol, baraj, köprü ayakları yapımı ve her tür inşaatta kullanılabiliyor. Proje ile çevrenin de zarar görmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

BİTÜMLÜ ŞEYL SAHALARI

Türkiye, ısıtıldığında petrol ve gaz üretilebilen ve dünyada birçok ülkelinin üzerinde çalıştığı bitümlü şeyl sahaları projesine de ağırlık verecek. Bu kapsamda 5 sahadaki araştırmalar devam ederken, 17 sondaj daha yapıldı. Türkiye bu sahalarda, retortlama yöntemi kullanılarak bitümlü şeyllerden şeyl petrolü, sentetik gaz elde etmeyi, bitümlü şeyl yakıtlı termik santral kurularak elektrik enerjisi üretmeyi