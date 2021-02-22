Türkiye'de altın üretimi artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türkiye'nin altın üretiminin son 5 yılına ait tablo yayımladı.
Tabloya göre, Türkiye'nin altın üretimi 2016'da 24,5 ton, 2017'de 22,5 ton, 2018'de 27,1 ton, 2019'da 38 ton gerçekleşirken, 2020 yılında ise 42 ton olarak kaydedildi.
Beş yılda 154 ton altın ürettik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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