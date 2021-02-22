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Haberler Ekonomi Beş yılda 154 ton altın ürettik

Beş yılda 154 ton altın ürettik

, sosyal medya hesabından altın üretiminde son 5 yılın verileri paylaşıldı. Buna göre 2016-2020 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönem içerisinde 154,1 ton altın üretimi gerçekleştirildi.

Beş yılda 154 ton altın ürettik

22.02.2021, 15:30

Türkiye'de altın üretimi artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türkiye'nin altın üretiminin son 5 yılına ait tablo yayımladı.

Tabloya göre, Türkiye'nin altın üretimi 2016'da 24,5 ton, 2017'de 22,5 ton, 2018'de 27,1 ton, 2019'da 38 ton gerçekleşirken, 2020 yılında ise 42 ton olarak kaydedildi.

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