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Beş yılda 154 ton altın ürettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından altın üretiminde son 5 yılın verileri paylaşıldı. Buna göre 2016-2020 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönem içerisinde 154,1 ton altın üretimi gerçekleştirildi.

22.02.2021, 15:30